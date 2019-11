Leerlingen academie vereeuwigen Pijnders in unieke portretten Nele Dooms

26 november 2019

13u10 2 Dendermonde De Dendermondse Pijnders, de stoere mannen die in mei 2020 het Ros Beiaard door het stadscentrum zullen torsen, worden stuk voor stuk vereeuwigd in unieke portretten. Daar zorgen de leerlingen ‘Levend Model’ van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van Dendermonde voor. “We zijn echt in de wolken met deze interesse”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert.

Ook de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Dendermonde is helemaal in de ban van het Ros Beiaard nu de tienjaarlijkse ommegang steeds dichterbij komt. Voor leerkracht Evy Bosman was het het signaal om haar leerlingen van de opleiding Levend Model in actie te doen schieten. “Inspiratiebron was eigenlijk een reuzegroot werk dat momenteel in de gang van de academie hangt”, zegt ze. “Het werd tien jaar geleden, bij de vorige ommegang, gemaakt op basis van een foto van de Pijnders. Die toont de stoere mannen onder het Ros Beiaard in het zweet, grimas op het gezicht door het gewicht dat ze dragen, handdoeken rond de hals. De foto werd in stukken verdeeld en elke leerling maakte er een groter werk van, om vervolgens alles weer samen te voegen. Tien jaar later willen we graag een update van die Pijnders.”

Levende modellen

Deze keer gebruiken de leerlingen geen foto, maar wel levende modellen. Alle Pijnders werden in groepen uitgenodigd in de academie om er verschillende avonden enkele uren te komen poseren. “Leerlingen en Pijnders zitten op amper een meter van elkaar”, schets Bosman. “Zo zijn alle gezichtskenmerken duidelijk zichtbaar. Maar het levert ook heel persoonlijke gesprekken op. Dit is een verrijkend project voor alle partijen.”

Om de portretten te maken, hanteert de klas overigens een doorschuifsysteem. Zo werken verschillende studenten aan één werk. “Dat levert prachtige resultaten op, verschillende stijlen worden wat met elkaar vermengd”, klinkt het. “Met deze manier van werken krijg je meer karakter in de gezichten. En dat is toch waar het bij de Pijnders om draait.”

Vereerd

Met handdoek om de hals, uren stil op een stoel zitten, het is voor de Pijnders eens wat anders dan trainen op kracht en uithouding. Maar ze zijn er wel graag bij. “We voelen ons eigenlijk echt vereerd dat we bij dit project betrokken worden”, zegt Pijnderdeken Gustaaf Mannaert. “Dit is een heel tof initiatief, en de interesse voor onze vereniging is mooi meegenomen. Het komt zelfs onze teamspirit ten goede om hier samen aan deel te nemen. En dat stilzitten nemen we er graag bij. We krijgen al eens een jenevertje ondertussen.”

Onder andere voor Pijnder Tony Boone, zelf ooit leerlingen aan de Dendermondse KASK, zijn de poseersessies een hele belevenis. “Dit is een blij weerzien met de academie waar ik vroeger ook ettelijke uren spendeerde. Dit voelt als thuiskomen”, zegt hij. “Met vier leerlingen, echte krakken vind ik trouwens, hebben ze aan mijn portret gewerkt. En ik ben erg blij met het resultaat. Het is erg speciaal dat de Pijnders zo vereeuwigd worden.”

Houtskool

De portretten worden in houtskool gemaakt. De handdoeken rond de hals van de Pijnders worden vervolgens ingekleurd met rode inkt. De resultaten van dit project zullen vanaf februari te bewonderen zijn in de bibliotheek van Dendermonde. Ze blijven er te zien tot de Ros Beiaardommegang in mei. Daarna gaan ze naar het archief van de Stedelijke Musea. In de KASK dromen ze bovendien nu al luidop om over tien jaar een nieuwe update van de portretten te maken.