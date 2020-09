Leerling bestuurder die politiecontrole ontvlucht met drie kinderen op achterbank krijgt fikse geldboete Koen Baten

18 september 2020

15u25 1 Dendermonde R.T. uit Dendermonde moest zich voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden voor heel wat overtredingen. Hij reed rond met een voorlopig rijbewijs met drie kinderen op de achterbank, zonder een ‘L’ aan zijn wagen. Bovendien probeerde hij ook een politiecontrole te ontvluchten.

De feiten kwamen aan het licht toen de man aan een politiecontrole door de agenten werd gevraagd om te stoppen. R maakte rechtsomkeer over een volle lijn en reed gewoon weer weg, maar de politie kon hem toch aan de kant zetten. Uit controle bleek dat hij slechts een voorlopig rijbewijs en niet met passagiers mocht rijden. Op de achterbank zaten echter drie kinderen. Ook de ‘L’ in zijn wagen ontbrak. De man zelf had weinig toe te voegen aan de overtredingen en bekende dat hij in de fout ging.

Politierechter Peter D’Hondt gaf de man een fikse geldboete van 1.840 euro en een rijverbod van 30 dagen.