Leerling Atheneum besmet met coronavirus: vijftien klasgenoten in thuisisolatie Nele Dooms

11 september 2020

17u04 1 Dendermonde In het Koninklijk Atheneum van Dendermonde is bij één van de leerlingen een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Medeleerlingen die in nauw contact kwamen met de jongere moeten twee weken in thuisisolatie. De school benadrukt dat alle ouders en leerlingen geïnformeerd zijn en alle noodzakelijke stappen van de overheid nauwgezet gevolgd worden.

Alle ouders en leerlingen van het Atheneum kregen vrijdag een brief met de mededeling dat bij een leerling op school Covid-19 vastgesteld was. Meteen is een contactonderzoek opgestart, dat duidelijkheid schept met wie de jongere op school allemaal contact heeft gehad. Leerlingen die in nauw contact met de besmette persoon kwamen, kregen nog telefonisch aparte informatie mee. Zij moeten in thuisisolatie en zichzelf laten testen. Testen ze negatief dan duurt de thuisisolatie veertien dagen omdat de incubatieperiode zo lang duurt. Wie positief test maar geen symptomen vertoont, moet zeven dagen in thuisisolatie. Zo lang kan de besmettelijke periode voor personen zonder klachten immers duren.

Het Atheneum telt 450 leerlingen in totaal. Vijftien ervan moeten de thuisisolatie nu volgen. Wie slechts oppervlakkig of geen contact had met de leerling, mag gewoon naar school blijven gaan. Het Atheneum blijft dus gewoon open. De school benadrukt dat er geen enkele reden is om thuis te blijven. “We blijven er over waken dat de veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd”, klinkt het. “Ongerustheid is niet nodig.”