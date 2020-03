Leerkrachten VLEK missen hun kinderen en sturen boodschap met leuke video de wereld in: “Als het moet, zal ik er altijd voor je zijn” Nele Dooms

31 maart 2020

09u10 0 Dendermonde Met de derde week van gesloten scholen die van start is gegaan, beginnen de leerkrachten van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen hun leerlingen steeds meer te missen. Het hele schoolteam sloeg daarom de handen in elkaar om met een leuke video een duidelijke boodschap aan de kinderen door te geven.

Dat doen ze met het lied “Altijd”, de song die Gert Verhulst, Jan Smit en James Cooke in het najaar uitbrachten. “Dat ik jou vergeet dat is maar schijnt, want als het moet zal ik er zijn”, zo klinkt het muzikaal. “Altijd gaan de deuren van mijn hart weer voor je open.” Iedereen doet mee en zorgde van thuis uit voor een aandeel in de video, van directeur over leerkrachten tot administratief- en onderhoudspersoneel.

De leerkrachten halen alles uit de kast om de tekst kracht bij te zetten, met playback, verkleedmateriaal, muziekinstrumenten en andere attributen. “De video is het werk van heel het team, onder leiding van juf Elien”, zegt directeur Luk De Mey. “We krijgen heel veel smsjes, mailtjes en boodschappen van onze leerlingen en hun ouders. Nu is het onze beurt om een mooie boodschap terug te sturen.”