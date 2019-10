Leen Plasmans start begeleiding bij stress, rouw en verlies: Lief en Leen biedt steun als het leven anders kleurt Nele Dooms

08 oktober 2019

13u41 3 Dendermonde Dendermonde is een nieuw initiatief om rouw en verlies te verwerken rijker. Daarvoor start Leen Plasmans “Lief en Leen” op. “Ik wil tijd maken om iedereen met de nodige empathie en respect te helpen bij stress, rouw en verdriet”, zegt ze. Baseline is “soms kleurt het leven anders”. “Geïnspireerd op warme woorden die één van mijn beste vriendinnen, ondertussen overleden, naar mijn mama stuurde toen die voor de tweede keer tegen kanker vocht, terwijl ze zelf wist dat ongeneeslijk ziek was.”

“Soms kleurt het leven anders”. Dat mocht ook Leen Plasmans zelf, veertiger en mama en stiefmama van 5 tieners, al enkele keren ondervinden. “Mijn papa verloor zijn eerste vrouw bij een ongeval, toen zij zeven maanden zwanger was”, vertelt ze. “Later hertrouwde hij en werd ik geboren. Ik kende de feiten van het ongeval, maar gevoelens kwamen daarbij luidop niet ter sprake. Dat heeft me altijd geïntrigeerd. En dan kreeg mijn mama twintig jaar geleden kanker. Ondertussen is ze voor liefst de derde keer hervallen en voert ze momenteel alweer een moedige strijd. Het is een heel moeilijk evenwicht om haar mentaal te ondersteunen terwijl je zelf ook moet vewerken dat je moeder ziek is.”

Omdat ze toch concreet iets wilde doen en betekenen, ging Plasmans opleidingen volgen. Ondertussen heeft ze opleidingen van onder andere zorgmassage, rouw- en verliesconsulent, aromazorg in palliatieve zorg en mindfulness achter de rug en heeft ze er uren vrijwilligerswerk in de zorg voor Kom Op Tegen Kanker opzitten. “Ik wil daar nu andere mensen actief mee helpen”, zegt ze. “Ik ben deeltijds leerkracht Frans in het Oscar Romerocollege, maar start Lief en Leen in bijberoep. Wie het moeilijk heeft met rouw en verlies, kan bij mij terecht. Ik kan ook helpen bij stress, als gevolg van gezondheidsproblemen bijvoorbeeld, maar ook in een relatie, job of school of andere zaken. Jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen zijn welkom.”

Plasmans benadrukt dat ze geen klassieke therapeut is. “Eerder een wegwijzer, met de bedoeling mensen die het moeilijk hebben toch weer wat kleur in het leven te bieden. Ik wil dat in alle eenvoud doen, met oprechte aandacht en inlevingsvermogen. Wat me drijft is dat ik mensen weer hun eigen kracht wil doen ontdekken. Dat hoeft daarom niet altijd heel serieus te zijn, dat kan ook op een speelse en creatieve manier. Alles draait om begeleiding op maat.”

Meer info over Lief en Leen is te vinden op www.liefenleen.be.