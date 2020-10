Leden wijkcomité maken Donkwijk properder Nele Dooms

10 oktober 2020

15u13 0 Dendermonde De wijk Donkstraat-Vlotgraslaan in Dendermonde ligt er weer wat properder bij. Dat is te danken aan enkele leden van het wijkcomité van de Donkwijk. Die organiseerden een zwerfvuilactie.

Zaterdagvoormiddag gingen een tiental leden van het wijkcomité op pad. Gewapend met grijpstokken, handschoenen en vuilzakken vertrokken ze aan het nieuwe buurthuis in de Vlotgraslaan. “Het is veel leuker wonen in een buurt die er netje bijligt. Vandaar deze zwerfvuilactie”, zeggen ze.

De vrijwilligers kregen hulp van Floris Verstuyft en Els De Wael van sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen, die in de Donkwijk heel wat woningen beheert. Een extra handje hulp kwam van schepen Nele Cleemput, die al jaren zwerfvuilmeter is. Uiteindelijk werden er tien vuilniszakken vol zwerfafval gevuld.