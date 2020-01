Leden Vlotgrasbende voor rechter wegens dealen van meer dan 6,5 kilogram cocaïne: parket vraagt ruim 385.000 euro verbeurd Nele Dooms

14 januari 2020

13u42 18 Dendermonde De zogenaamde Vlotgrasbende, die maandenlang voor serieuze overlast zorgde in Dendermonde, komt alweer in opspraak. Ryda F., eerder al genoemd als Alfa-lid van deze bende, stond dinsdag opnieuw voor de Dendermondse rechter. Samen met twee kompanen moet hij zich verantwoorden voor het dealen van meer dan 6,5 kilogram cocaïne in Dendermonde en omgeving. “Deze jongeman heeft lak aan alles”, haalde de openbaar aanklager uit. Die vordert vier jaar celstraf voor F. en een gigantische verbeurdverklaring van ruim 385.000 euro, de som die F. met zijn cokehandel verdiend zou hebben.

Ruim een jaar, van september 2017 tot eind 2018, draaide de cocaïnehandel met uitvalsbasis in de Vlotgraslaan. Over hun aandeel daarin lopen de verklaringen van de drie beklaagden, Ryda F. (25), Souheil G. (23) en Thibaut N. (27), uit elkaar. Ze minimaliseren en wijzen met de vinger naar elkaar. Voor het openbaar ministerie is het wel duidelijk: Ryda F. had de touwtjes strak in handen. “Hij kreeg de bestellingen binnen en liet dan G. als bestuurder rondrijden om te leveren”, schetste procureur Soenens tijdens het proces. “Later werd dat overgenomen door N., als nieuwe besturuder. Die was nog maar twee maanden actief toen de handel werd opgerold.”

Huiszoeking

Speurders waren de cocaïnehandel, die zich afspeelde in Dendermonde maar ook in omliggende gemeenten zoals Buggenhout, op het spoor gekomen toen er bij de politie informatie binnenliep. “Toen we daarop telefonie begonnen te onderzoeken, was het meteen raak”, schetst Soenens. “Op topdagen kwamen er meer dan 700 communicaties binnen, met piekmomenten tussen 22 uur en 2 uur ‘s nachts. Ook de ANPR-camera’s, met nummerplaatherkenning, in Dendermonde leverden bijkomend bewijs op. Uiteindelijk vond een huiszoeking plaats in de huurwoning waar F. verbleef en waarvan de eigenlijke huurder in de gevangenis zat. Daar werden 8.000 euro en gsm’s gevonden.”

Toch bleef F. aanvankelijk zijn betrokkenheid bij drugshandel ontkennen. Vervolgens minimaliseerde hij en schoof de verantwoordelijkheid af op G. “Ik heb de handel die hij maandenlang had opgebouwd, overgenomen toen hij het zelf niet meer zag zitten omdat het hem wat te heet onder de voeten werd”, klonk het. “Ik ben maar een paar maanden bij de drugshandel betrokken geweest.”

Luxueuze levensstijl

Volgens de openbaar aanklager klopt dat evenwel niet. “Op twee bankrekeningen van F. werd ook nog eens 20.000 euro ontdekt. Daar komt ook nog eens een erg luxueuze levensstijl bij. Dat is niet te financieren met de opbrengst van slechts twee maanden dealen. Dat F. bij een escortedame snoefde dat hij dé grote dealer was, is nog een extra aanwijzing.”

F. werd op het matje geroepen door de onderzoeksrechter, maar daagde niet op. F. was naar het buitenland vertrokken. Op vakantie ‘om uit te rusten’... Van wat moet hij uitrusten? Hij doet niets. Openbaar aanklager Soenens

De procureur schetst daarop een niet al te fraai portret van F., die eerder ook al voor de rechter verscheen als ‘Alfa-lid’ van de Vlotgrasbende na amok met de politie eind 2017. “De man kreeg hiervoor begin vorig jaar een werkstraf, een ongelooflijke gunst van rechtbank. En raad wat? Hij heeft ze gewoon niet uitgevoerd!”, vertelde Soenens. “Deze jongeman heeft lak aan alles en staat al sinds zijn jeugdjaren gekend bij justitie voor onder andere drugs en afpersingen. Toen hij voor de cocaïnehandel voor de onderzoeksrechter verscheen, werd hij vrij gelaten onder voorwaarden. Maar het duurde niet lang voor de justitieassistent liet weten dat het fout liep. Meneer zag het nut niet in en vond dat niemand zich met hem moest moeien. Hij werd op het matje geroepen door de onderzoeksrechter, maar daagde niet op. F. was naar het buitenland vertrokken. Op vakantie ‘om uit te rusten’... Van wat moet hij uitrusten? Hij doet niets. Hij werd geseind en gevat op de luchthaven bij zijn terugkomst.”

Vier jaar cel gevraagd

Voor de openbaar aanklager leidt het geen twijfel dat F. een zware straf van vier jaar cel moet krijgen. Daar komt nog eens een verbeurdverklaring van 385.237 euro bij. Volgens de advocaat van F. is dat overdreven. “Speurders gaan er van uit dat elk telefoongesprek resulteerde in de verkoop van één gram cocaïne, aan 50 euro per gram. Maar dat klopt niet”, klonk het. “Volgens ons is één verkoop per dag realistischer.” De stelling lokte bij de procureur hoongelach uit. “Eén gram per dag verkopen, is allesbehalve lucratief. Daar betaal je al zeker geen twee chauffeurs mee”, klonk het.

Voor G. werd twee jaar cel met probatievoorwaarden gevorderd, voor N. een werkstraf van 200 uur. De gevraagde verbeurdverklaringen voor deze personen bedragen respectievelijk 16.362 euro en 3.050 euro. Daar komen ook nog eens verbeurdverklaringen van een VW Golf, een Mini BMW en Audi A3 bij. G. en N. vertelden de rechter dat F. hen in de greep gekregen had. Volgens G. kreeg die recent zelfs nog een dreigtelefoon dat er hem iets te wachten stond na het proces. F. ontkende in alle toonaarden dat hij daar iets mee te maken heeft.

De rechter velt vonnis op 11 februari.