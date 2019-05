Le Jardin Creole maakt zich op voor warme zomer vol muziek Nele Dooms

22 mei 2019

13u03 2 Dendermonde Plaatselijk talent, Vlaamse artiesten en internationale namen. Die moeten voor een warme zomer zorgen in Le Jardin Creole, de pop-upzomerbar van Cour et Jardin in de tuin van Huis van Winckel in centrum Dendermonde. Die opent eind deze maand de tuinpoorten.

Het is de tweede zomer in de tuin van Huis Van Winckel voor Hans Van der Poten, Erika De Decker en Joachim Heuvinck, stuwende krachten achter het cultuurcafé Cour et Jardin verbonden aan Cultuurcentrum Belgica. De zomerbar krijgt opnieuw de naam ‘Le Jardin Creole’ mee. De uitbaters gaan voor een “sfeervol tuinterras met zomerse animatie”.

Bij die animatie hoort alvast heel veel muziek. Zo komen Geena Lisa, met haar Tribute to Yasmine, Tom Dice en Kato, en Laura Tesoro langs, maar ook Amerikaanse jazz- en bluesartiesten gekoppeld aan zondagbrunches. “We proberen ook iets totaal nieuws met een Open Air Metal Tribute Festival”, zegt Heuvinck. “Er komen dan tributebands van Guns’n’Roses en Iron Maiden langs. Dat belooft een stevige avond te worden in juli.”

Lokaal talent

Regelmatig zullen ook Dendermondse dj’s passeren in de zomerbar. Er wordt zelfs een Retro House Night voorzien, die de hoogdagen van het vroegere Ckomilfoo weer in herinneringen moet brengen. Een Vrij Podium moet dan weer Dendermonds talent een kans geven. En The Voice-kandidate Leen Ceurvelts uit Dendermonde maakt in augustus haar opwachting op het podium.

Het gezellige decor van de tuin breidt uit met een mini foodbar. Om eventueel regenweer tijdens de zomervakantie geen spelbreker te laten zijn, wordt een grote overkapping van 12 op 8 meter voorzien.

Le Jardin Creole opent op 31 mei met een Bakske Bier Night, met een optreden van Camille Camille, gekend van de Nieuwe Lichting van StuBru. De zomerbar blijft vervolgens open tot in september. Info: www.couretjardin.be.