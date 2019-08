Le Jardin Creole gaat tweede fase zomerseizoen in Nele Dooms

07 augustus 2019

11u08 1 Dendermonde Na een tiendaags intermezzo waarbij City Sounds vzw de pop-up zomerbar uitbaatte, herneemt Le Jardin Creole deze week de normale zomerplanning. Ook voor de tweede fase van het zomerseizoen is een uitgebreid muzikaal programma uitgewerkt.

Le Jardin Creole gaat op zaterdag 10 augustus de retrohouse toer op. Olivier Pieters en Olivier Abbeloos, goed gekend in de Dendermondse dj-scene, nemen achter de draaitafels plaats. In de jaren tachtig stonden zij mee aan de basis van de hele house-beweging die België op de internationale kaart zette. De toegang tot de retrohouse-avond is gratis. Het feest in de tuin start om 18.30 uur.

Tijdens de jaarlijkse Dendermondse feestweek later deze maand vindt een free podium plaats op vrijdag 23 augustus. Drie Dendermondse beloftevolle bands treden dan live op vanaf 19.30 uur. Het gaat om Reycovered, Armadillo en de Crystal Tape Band.

Op zaterdag 24 augustus is het podium voorbehouden voor Leen Ceurvelts, die in duo-formule een intieme set brengt. Leen maakte dit voorjaar een passage in het VTM-programma The Voice. Zondag 25 augustus vindt ‘s middags een derde en laatste brunch met uitgebreid buffet plaats, met muziek van Patrick Tretault & Pride of the Left Bank, een Bluegrass-band uit Washington.

De drie dagen voor Katuit worden gevuld met straffe en bekende namen. Op maandag 26 augustus is dat Praga Khan versus Buscemi, met als support act een ander bekend 80’s-gezicht dj Zohra. Dinsdag 27 augustus zorgen Channel Zero, Solitude Within en The Johari Window voor stevig metalwerk. En woensdag 28 augustus komt Laura Tesoro langs.

Le Jardin Creole bevindt zich in de tuin van Huis van Winckel, aan de Kerkstraat in hartje Dendermonde. Info: www.couretjardin.be.