Le Jardin Creole belooft zomers weekend met beats, brunch en blues Nele Dooms

28 juni 2019

Le jardin Creole, de popup zomerbar in de tuin van Huis van Winckel in hartje Dendermonde, is toe aan een eerste zomers feestweekend. Vanavond, vrijdag, vindt voor de tweede keer de ‘School’s Out’ plaats, met de beste DJ’s uit Dendermonde. Vanaf 19 uur zijn er zwoele beats en hete tracks van Hidenseek, Ephonk en Dosschy. De toegang is gratis.

Op zondag 30 juni vindt, in navolging van de succesvolle Gospel Brunches vorige zomer, een Jazz&Blues Brunch plaats. Dat zal drie zondagen deze zomer het geval zijn. Een jazz- of bluesband staat dan op het podium en ondertussen kan het publiek genieten van een heerlijke brunchformule. Voor de eerste Jazz&Blues brunch zijn Nick Dittmeier & The Sawdusters te gast. Dat is een Amerikaanse Country & Bluesband uit het achterland van Kentucky op een boogscheut van Nashville. Het optreden start om 12 uur en is gratis.

Wie voor de brunch wil reserveren, kan dat via www.couretjardin.be. Alle extra info is te vinden op de Facebookpagina van Le Jardin Creole.