Lauren opnieuw gekroond tot kampioen thaiboks op Baltic Open Nele Dooms

04 februari 2020

11u07 0 Dendermonde Lauren Speelman (16) uit Baasrode mag zich opnieuw kampioen thaiboks van de Baltic Open noemen. Ze sleepte tijdens het kampioenschap de gouden medaille in de wacht.

Bij de Baltic Open nemen verschillende thaiboksers van over de hele wereld het tegen elkaar op. “Het is een perfecte voorbereiding op het wereldkampioenschap”, zegt een ambitieuze Lauren. “Er nemen immers niet alleen Europese tegenstanders deel, maar van over de hele wereld.” Lauren versloeg haar tegenstanders op de wedstrijdvloer in categorie -60kg. Het is het tweede jaar op rij dat ze daarin slaagt en dat maakt haar en haar entourage erg trots.

Lauren doet eigenlijk nog maar drie jaar aan Muay thai of Thaiboksen, een sport die nog een pak ruiger is dan kickboksen. Maar het meisje houdt ervan, ook al houdt ze er vaak flink wat blauwe plekken aan over. “Het is een oude gevechtssport die al eeuwen in Thailand wordt beoefend”, legt Lauren uit. “Het huidige Muay Thai is afkomstig uit de gewapende gevechtskunst. Er is veel meer in toegestaan dan bij kickboksen. Naast stoten en trappen, mogen we ook vuisten, ellebogen, knieën en benen gebruiken en de tegenstander op de grond vegen. Op het eerste gezicht lijkt daardoor dat zowat alles is toegestaan, maar toch zijn er ook heel wat regels zodat een heel gecontroleerde sport is.”

Lauren wil ooit de allerbeste zijn. “Pas als iedereen bang is om tegen mij te vechten en ik aan de top sta, is mijn missie geslaagd”, zegt ze. “Voor dat doel ga ik voluit.”