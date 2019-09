Lauren en Xandrine trekken naar Tokyo voor kampioenschap trampoline springen Nele Dooms

25 september 2019

17u09 8 Dendermonde Sportieve vriendinnen Lauren Ide en Xandrine Scheurwegen, allebei vijftien, trekken eind dit jaar naar Tokyo. Ze zullen er tonen wat ze in hun mars hebben tijdens de World Age Group Competition (WAGC), het wereldkampioenschap jeugd trampoline springen. “Dit is een droom die in vervulling gaat”, zeggen de meisjes.

Meer dan tien uur per week staan Lauren en Xandrine op de trampolines. Dat combineren ze met studies Latijn-Wiskunde aan het Oscar Romercollege van Dendermonde. Trainen doen ze bij turnvereniging GymMAX Dendermonde, in de sporthal van Appels. “We zijn al jaren vriendinnen”, zeggen ze. “In het kleuterturnen zaten we al samen en later pikten we de draad van tumbling en trampoline op. Het is wat we het liefst doen en we vormen een hecht synchroonpaar. Het was onze grootste droom om de World Age Group Competition te halen. En nu is het zover!”

Na uren en uren trainen in synchroon trampoline springen, wisten de jongedames zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap. “Synchroon springen is een vak apart”, zegt trainer Jeroen. “Je springt tegelijkertijd met een partner, maar wel allebei op een andere trampoline. Toch is het de bedoeling dat je de oefeningen zo timet en uitvoert, dat de twee precies tegelijk springen en even lang in de lucht blijven. In Tokyo is het de ambitie dat Lauren en Xandrine de eerste helft van de dertig deelnemende duo’s halen, maar we gaan al heel blij zijn als de oefening lukt. De stress zal behoorlijk zijn, want in Tokyo zijn er heel veel toeschouwers.”

De meisjes gaan er alleszins voluit voor. “We houden echt van deze sport, omdat het zo uitdagend is”, zeggen ze. “Er zijn ook wel wat risico’s aan verboden, zoals goed landen op de trampoline en er niet naast belanden. De focus moet zo groot zijn, dat je alle andere gedachten en beslommeringen aan de kant moet schuiven. Dat werkt echt ontspannend. De turnzaal is bovendien ondertussen onze tweede thuis geworden.

De World Age Group Competition vindt plaats van 1 tot 9 december. Om de reis mogelijk te maken, zijn Lauren en Xandrine ook op zoek naar sponsors. Wie wil steunen, kan terecht op sponsor.me/LaurenXandrine.