Laura lanceert Clothes for Life: “Me inzetten voor slachtoffers van seksueel geweld, nadat ik zelf slachtoffer werd bij Tinder-date” Nele Dooms

17 oktober 2019

12u24 7 Dendermonde “Wie slachtoffer wordt van seksueel geweld, moet er over praten.” Dat is de boodschap die Laura Van der Vorst (27) uit Dendermonde wil geven. Ze werd zelf slachtoffer van een verkrachting bij een Tinder-date en worstelt nog altijd met het trauma. Om daar tegen te vechten, start ze nu een actie voor het goede doel. ‘Clothes for Life’ moet geld in het laatje brengen voor de vzw Zijn, die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld.

Maandenlang heeft ze gezwegen, voor Laura uiteindelijk aan een goede vriend vertelde wat er gebeurd was en naar de politie stapte. De feiten dateren van eind september, een jaar geleden. “Het was een Tinder-date die volledig uit de hand liep”, vertelt de jongedame. “We hadden afgesproken in Gent en gingen iets drinken. Aanvankelijk leek alles ok en wat later nam die jongen me mee. Toen liep het uit de hand. Ik werd gewelddadig verkracht. De dag erna stond ik onder andere vol blauwe plekken. Details kan ik daar niet over kwijt, ik heb het nog veel te moeilijk om die uit te spreken.”

Nachtmerries

“Het duurde ook lang voor ik zelf kon inzien dat het serieus fout was, wat gebeurd was”, gaat Laura door. “Ik ben sowieso mentaal al niet van de sterkste, ik lijd aan borderline. Aanvankelijk dacht ik dat het daardoor was dat het niet zo goed met me ging op psychisch vlak. Ik leed aan slapeloosheid en als ik dan al eens sliep, had ik nachtmerries. Ik verdrong wat was gebeurd en in mijn dromen kwam dat terug. Een halfjaar heb ik er over gedaan om tot besef te komen. Ik functioneerde niet meer, was binnen aan het wegrotten. Het leidde uiteindelijk zelfs tot een overdosis pillen.”

Slachtoffers mogen geen taboe maken van wat ze meemaakten, dat helpt niet. Daarom doe ik ook mijn verhaal Laura Van der Vorst

Uiteindelijk vond Laura toch de moed om er over te praten. De klacht bij de politie is nu voorwerp van een onderzoek. De jongedame maakt er ondertussen een missie van om een duidelijke boodschap mee te geven: blijf met zo’n dingen niet lopen, maar praat erover. “Dat is zwaar, ik weet het als geen ander, maar het is nodig om alles te kunnen verwerken”, zegt ze. “Ik ben momenteel nog altijd in therapie, onder andere om te leren aanvaarden wat me overkomen is. Slachtoffers mogen geen taboe maken van wat ze meemaakten, dat helpt niet vooruit. Daarom doe ik ook mijn verhaal.”

Inzetten voor anderen

Laura wil zich nu ook inzetten voor anderen. Daarom steunt ze de vzw Zijn, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld. De Dendermondse zal dat doen door verkoop van tweedehandskledij, in het kader van de Warmste Week. “Iedereen mag kledij die hij of zij niet meer draagt aan mij schenken, ik verkoop het dan verder”, legt Laura uit. “De opbrengst gaat integraal naar vzw Zijn.”

De actie ‘Clothes for Life’ loopt tot 23 december. Wie wil schenken of wil kopen, kan info vinden via de Facebookpagina ‘Clothes for Life’ of via de Instagrampagina van Laura Van der Vorst.