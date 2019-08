Lansweeper genomineerd voor prestigieuze prijs “Scale-up van het Jaar” Nele Dooms

30 augustus 2019

17u37 0 Dendermonde Het Dendermondse bedrijf Lansweeper, dat wereldwijd voor meer dan 21.000 bedrijven waaronder NASA en Nintendo bedrijfsnetwerken in kaart brengt en analyseert, is genomineerd voor de prestigieuze “Prijs van de Vlaamse Regering voor de Scale-up van het jaar”. Deze prijs wordt voor het veertiende jaar op rij toegekend.

De prijs moet groeibedrijven in de kijker zetten die het voorbije jaar een mooi parcours aflegden. Dat moet een extra duwtje in de rug zijn van ambitieuze, snelgroeiende ondernemingen, omdat ze een belangrijke rol spelen voor de economie, creatie van jobs en welvaart. “Wij willen deze talentvolle bedrijven stimuleren om hun ondernemingsspirit verder te zetten en hen motiveren om verder te blijven investeren en vernieuwen, met als doel om internationaal door te groeien”, zegt Stefan Olivier van EY België, die samen met De tijd en BNP Paribas Fortis de prijsuitreiking organiseert.

Het Dendermondse Lansweeper telt moment 67 medewerkers. Sinds de lancering in 2004 kent het bedrijf een indrukwekkende groei. Met de introductie van digital marketing in 2018 en sterke focus op onderzoek en ontwikkeling, zet het bedrijf ook erg in op duurzaamheid. De best of class software scant momenteel meer dan 72 miljoen IT-assets. De prijsuitreiking vindt plaats op 8 oktober.