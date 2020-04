Lang rustig, maar dan toch lange file aan McDonald’s Nele Dooms

21 april 2020

De verschillende McDonald’s-vestigingen in ons land sloten op 18 maart de deuren, inclusief in drive-in’s, naar aanleiding van de coronacrisis. Een maand lang moesten liefhebbers het zonder hun favoriete hamburgers stellen. Maar daar kwam dinsdag verandering in. De keten besliste de deuren van hun drive-in’s opnieuw te openen.

Naar aanleiding van de heropening werden aan de hamburgerrestaurants lange files verwacht. Een echt stormloop bleef in Dendermonde in de loop van dinsdag uit. Maar tegen de avond kwam daar wel verandering in. Blijkbaar beslisten heel wat Dendermondenaars voor het avondeten toch nog eens McDonald’s te eten. Dat zorgde voor lang aanschuiven op de Mechelsesteenweg. Wagens stonden in file tot bij de Killeweg.

Voor wie uiteindelijk zijn menu kon bestellen, is voorlopig wel alleen een “beperkte” keuze beschikbaar, al blijven alle klassiekers wel op post. Ook aan de nodige veiligheidsmaatregelen is gedacht. Aan de betaal- en afhaalbalies is plexiglas aangebracht om het contact tussen personeel en klanten veilig te laten verlopen.



