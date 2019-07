Landelijke Gilde organiseert grote fotozoektocht voor honderdste verjaardag Koen Baten

22 juli 2019

10u05 0 Dendermonde De Landelijke Gilde van Appels organiseert op zondag 28 juli een grote fotozoektocht doorheen heel Appels. Ze doen dit naar aanleiding van hun honderdste verjaardag.

Er wordt ongeveer een parcours van een uur voorzien met verschillende opdrachten en foto’s die je moet vinden langs het parcours. Er is ook een optocht van oude voertuigen en een tentoonstelling. De zoektocht start aan het parochiaal centrum in de Vrijstraat in Appels om 14.00 uur en je kan vertrekken tot 16.00 uur.

Alle deelnemers krijgen gratis pannenkoeken bij aankomst. De winnaars kunnen ook leuke prijzen winnen waaronder fruit- en groentemanden. Wie wil deelnemen moet zich wel inschrijven. Dit moet gebeuren voor 24 juli via p.vanbuggenhout@skynet.be of via 052 22 16 92.