Lancering nieuw gezelschapsspel De Reuzendans meteen succes, Vier Heemskinderen enthousiast over spel Nele Dooms

14 maart 2020

15u30 0 Dendermonde Het nieuwe gezelschapsspel “De Reuzendans”, ontwikkeld door Dendermondenaar Andries Geldof, werd zaterdag officieel gelanceerd en dat is meteen op een succes uitgedraaid. De eerste 250 dozen zijn alvast de deur uitgevlogen. De Vier Heemskinderen, de broers Cassiman, die voor de gelegenheid het spel uitprobeerden, reageren erg enthousiast.

De officiële voorstelling van De Reuzendans zou normaal in de bibliotheek plaatsvinden, maar dat gebeuren werd geannuleerd naar aanleiding van de coronacrisis. In de plaats zorgde Geldof ervoor dat wie een gezelschapsspel besteld had, dat kon afhalen bij hem thuis. Dat zorgde ervoor dat er nooit een grote mensengroep bij elkaar kwam, iedereen kwam verspreid over de dag apart langs.

Bijzondere gasten voor de lancering waren de broers Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman, de Vier Heemskinderen die in mei op het Ros Beiaard zullen rijden. Zij probeerden het nieuwe spel uit en reageerden enthousiast, onder goedkeurend oog van mama Nancy. “Eigenlijk is dit nog een ideaal moment om een gezelschapsspel te lanceren”, zegt ze. “De scholen zijn drie weken toe en dit biedt alvast wel gelegenheid om momenten van verveling te doden.”

Zeker is dat het gezelschapsspel van Geldof keer op keer kan blijven verrassen, ook al is het al tientallen keren gespeeld. “Omdat het spel uit verschillende speltegels van straten en pleinen bestaat, die spelers telkens opnieuw op talloze verschillende manieren kunnen plaatsen”, zegt hij. “Zo verrast het elke keer opnieuw. Spelers kruipen in de huid van Mars, Goliath, Indiaan, het Ros Beiaard of de Knaptand, die elk een unieke pion hebben. Op de stadspleinen proberen de spelers elkaar te overtreffen door danskaarten uit te spelen. Wie het best danst, krijgt de meeste punten. Als apotheose dagen de reuzen elkaar voor een laatste keer uit op het laatste plein van het parcours: de Grote Markt. De winnaar is de speler met de meeste punten.”

Wie De Reuzendans wil aanschaffen, kan online bestellen via www.goliart.be.