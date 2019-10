Lagere school heeft groene speelplaats met heuvels, planten en houten blokken om mee te spelen Koen Baten

25 oktober 2019

16u57 0 Dendermonde De leerlingen van de lagere school de vijfsprong in Moerzeke hebben sinds deze maand een groene speelplaats. Er werden twee terreinen aangelegd met planten en bomen en een leuk speelterrein voor alle leerlingen. De werken begonnen in augustus, vandaag werd de speelplaats officieel geopend. “Wij zijn bijzonder fier op onze speelplaats en genieten er van om de kinderen er in te zien spelen", zegt directrice Kathleen D’Hollander.

Het idee om de groene speelplaats te bouwen kwam er niet van vandaag op morgen. De plannen waren er al een hele tijd. “Vanuit verschillende hoeken kwam er het idee overgewaaid om er groen in te integreren", klinkt het. Voor het maken van de groene speelplaats konden ze rekenen op heel wat sponsors. “De ouders hebben ons 1.700 euro gesponsord. Er werden ook bomen gesponsord en ook via pimp je school kregen we een subsidie voor de nieuwe speelplaats", zegt D’Hollander.

Niet alleen kwam er groen op de speelplaats, maar werd er ook een nieuw afdak geplaatst zodat de leerlingen droog kunnen spelen wanneer het kouder wordt. “We zijn heel fier op deze realisatie, en we willen iedereen die hier aan meegewerkt heeft ook ontzettend hard bedanken die hier aan mee gewerkt hebben", zegt Kathleen. In de toekomst wil de school nog meer investeren en enkele projecten uitwerken. “We denken dan aan zitbanken, maar we hebben hier zeker nog tijd voor", besluit de school.