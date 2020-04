Ladies Fifty-One Club schenken chocolade aan schoonmaakpersoneel ziekenhuis Sint-Blasius Nele Dooms

01 april 2020

16u47 0 Dendermonde De dames van serviceclub Fifty-One Club Dendermonde Ladies steunen het schoonmaakpersoneel van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius. De poetshulpen mochten woensdag een hele lading chocolade in ontvangst nemen.

“Elk jaar verkopen wij met onze serviceclub chocoladen paasfiguren ten voordele van de sociale projecten die we ondersteunen”, zegt Greta van Ladies Fifty-One. “Naast de chocolade voor de vele bestellingen, houden we altijd ook een hoeveelheid vrij voor losse verkoop. Maar door de coronacrisis lukt het nu niet meer om die van deur tot deur te verkopen. Daarom zochten we een alternatief.”

Het leek de serviceclub een goed idee om het schoonmaakpersoneel van het Dendermondse ziekenhuis met de chocolade een hart onder de riem te steken. “Deze mensen zijn dagelijks in penibele omstandigheden aan het werk, achter de schermen”, klinkt het. “Hun werk is in deze tijden van corona meer dan ooit belangrijk. De dames en heren van de schoonmaak werken nu in andere uurroosters en geven blijk van bijzonder veel inzet en flexibiliteit.”

De dames zijn ook nog van plan om met de opbrengst van de verkochte chocolade ook nog een attentie te realiseren voor de vuilnisophalers van Verko en medewerkers van de kinderopvang.