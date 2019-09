Ladies Circle wordt meter van kankeronderzoek na overlijden Freija: “Zo vervullen we haar laatste wens” Nele Dooms

16 september 2019

13u20 4 Dendermonde De dames van serviceclub Ladies Circle Dendermonde zijn voortaan meter van kankeronderzoek. Ze kregen die vraag van de drijvende krachten achter het onderzoek in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. “Hiermee brengen we de laatste wens van ons overleden lid Freija De Bock in vervulling, namelijk om kankerstudie te blijven steunen”, klinkt het.

Ladies Circle Dendermonde staat erom gekend jaarlijks via allerlei acties, zoals een verkoop van roséwijn en een Witches Ball, geld in te zamelen voor het goede doel. Daarmee willen de dames lokale goede doelen een duwtje in de rug te geven. Op die regel werd nu voor één keer een uitzondering gemaakt.

The Cancer Survival Guide

“Daar hebben we een hele goede reden voor”, zegt voorzitter Marijke Sablon. “Begin 2018 verloor onze club immers één van haar leden, Freija De Bock, aan de gevolgen van borstkanker. De 41-jarige kabinetsmedewerkster van Theo Francken pende in haar laatste maanden een pakkend boek neer, The Cancer Survival Guide. Ze gaf dat boek samen met onze Ladies Circle uit, met als doel de opbrengst ervan te schenken aan een instituut dat zich inzet voor onderzoek naar de behandeling van borstkanker. Dat is nog altijd de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Vlak voor haar overlijden had Freija zelf aangegeven dat ze de winst het liefst naar UZA zag gaan, omdat ze er lange tijd behandeld werd.”

1.000 exemplaren

De wens van Freija komt nu uit. Omdat er 1.000 exemplaren van het boek werden gedrukt én verkocht, leverde dat een indrukwekkende opbrengst van 5.000 euro op. Die cheque brachten Marijke Sablon en bestuursleden Els Van Esbroeck en Kristel Vandevoorde persoonlijk naar het UZA. Ze overhandigden de centen aan de drijvende krachten achter het onderzoek: professor Peter van Dam, diensthoofd gynaecologie, professor Wiebren Tjalma, coördinator borstkliniek, en dokter Omar Najim, begeleider van de studie. Zij riepen Ladies Circle Dendermonde prompt uit tot meter van hun EROS-studie. “Natuurlijk hebben we dat meterschap volmondig aanvaard”, zegt Van Esbroeck. “We zijn blij dat we het kankeronderzoek kunnen steunen en daarmee de laatste wens van Freija in vervulling brengen.”

De EROS-studie is een onderzoek naar genetische afwijkingen bij terugkerende borstkanker. “De dokters onderzoeken het ontstaan en het verloop van genetische afwijkingen bij terugkerende borstkanker, met als doel de behandelingen voor hormoongevoelige borstkanker te kunnen verbeteren”, weet Kristel Vandevoorde. “Deze EROS-studie zou wel eens baanbrekend kunnen zijn, want volgens het onderzoeksteam kan het mogelijk de aanleiding geven om de frequentie van borstkanker met uitzaaiingen te verminderen. De studie neemt ongeveer 220 patiënten op en wordt over ongeveer 24 maanden verspreid. Freija zelf is er niet meer, maar haar wens wordt, dankzij alle lezers van haar boek, wel werkelijkheid.”