Ladies Circle steunt Borstkliniek met cheque van 2.500 euro Nele Dooms

17 september 2020

16u25 1 Dendermonde Serviceclub Ladies Circle van Dendermonde bezocht donderdagnamiddag het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde om er een cheque te overhandigen. Met de 2.500 euro steunen de dames de Borstkliniek. De overhandiging vond plaats in de tuin van het ziekenhuis.

De cheque-overhandiging, die plaatsvond in het bijzijn van onder andere burgemeester Piet Buyse, is het resultaat van het project Birthday Calendar. “Wat eigenlijk begon als een wild idee, groeide uit tot een stijlvol project”, zegt Marijke Sablon van Ladies Circle Dendermonde. “De dames van onze vereniging gaven zich letterlijk bloot voor een verjaardagskalender. Omdat de verkoop ervan voor het goede doel bestemd was, deed iedereen dat met plezier.”

De opbrengst zal binnen de Borstkliniek gebruikt worden voor een boekenproject voor kinderen van borstkankerpatiënten. Alle 2- tot 5-jarige kinderen of kleinkinderen van patiënten krijgen voortaan het boekje ‘Grote boom is ziek’, van de intussen overleden schrijfster Nathalie Slosse. “Dit boek geeft uitleg op kindermaat over kanker, de behandelingen en de gevoelens erbij, vergezeld van tekeningen en doe-opdrachten”, weet voorzitter Berlinde Dierickx. “Het is een houvast voor ouders om met kinderen het gesprek over kanker aan te gaan. Wanneer de ziekte toeslaat, schieten woorden immers vaak tekort. Dit boek hanteert mooie beelden en metaforen om de ziekte bespreekbaar te maken en is daardoor een goed hulpmiddel.”

Dokter Jan Decloedt, coördinator van de Borstkliniek, is blij met de steun. “Sinds 2019 delen we in het ziekenhuis ook al het boek ‘Grote woorden bij Kanker’ uit. Dat is bestemd voor 6- tot 12-jarige kinderen van kankerpatiënten”, zegt hij. “We merken dat het boek onze patiënten een echt houvast biedt. Nu kunnen we dat met het nieuwe boek ook aanbieden aan kleinere kindjes.”