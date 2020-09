Laatste opnamedagen voor nieuw webreeks Wh@evR!: jongeren filmen in CC Belgica Nele Dooms

02 september 2020

17u40 0 Dendermonde Er streek woensdag een filmploeg neer in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Camerata Productions had er één van haar laatste opnamedagen voor Er streek woensdag een filmploeg neer in Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Camerata Productions had er één van haar laatste opnamedagen voor de nieuwe webreeks Wh@evR! , voor en door jongeren. Een eerste uitzending is nog deze week te zien.

De webreeks Wh@evR! is een “corona-idee” van Camerata Productions uit Dendermonde. “We moesten iets vinden om het gat in onze agenda op te vullen”, zegt Stijn De Wolf. “Een webreeks leek extra spannend, want dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Wh@evR! wordt een dertiendelige webreeks van vijf minuten per aflevering over het reilen en zeilen van zes jongeren die lid zijn van een lokale toneelvereniging. Het hele scenario wordt doorspekt met dagdagelijkse thema’s uit de leefwereld van zestien- tot twintigjarigen.”

De hele reeks wordt in razend tempo gerealiseerd, met steun van het professionele Thelepant Productions. Eerder vonden al draaidagen plaats aan onder andere ‘t Saske, de OLV-kerk en het ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. Woensdag werd gefilmd in Cultuurcentrum Belgica. Dat gebeurde met acteurs Dorien Matthijs, Michiel Donies, Phebe Staelens, Stijn Van Koetsem, Luis De Vuyst en Flavio Rizutto, die uit honderden kandidaten geselecteerd werden om mee te doen, en in aanwezigheid van Mark Tijsmans die de rol van regisseur in de reeks voor zich neemt. Daarmee lopen de opnames ver op hun einde. “Het gaat echt super en we kijken steeds meer uit naar het resultaat”, zegt De Wolf.

Via Musical Vibes.be kan de reeks online uitgezonden worden. Wh@evR! zal te bekijken zijn van vrijdag 4 september tot 16 oktober, met twee vervolgafleveringe per week. Info: camerata-productions.be.