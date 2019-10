La Confiance geeft speculoos ultralokaal jasje met Ros Beiaardverpakking Nele Dooms

21 oktober 2019

12u06 0 Dendermonde Het Ros Beiaardjaar ontgaat ook de Dendermondse speculoosproducent La Confiance niet. Die telt af naar de Ros Beiaardommegang in mei 2020 met een nieuwe verpakking voor haar speculoos. Samen met Goliart.be werd een ultralokaal jasje voor de koekjes ontworpen. Met niet alleen een beeld van het Ros Beiaard, maar op de achterzijde ook info in het typische Dendermondse dialect.

“Dendermonde heeft één onovertroffen symbool en dat is het Ros Beiaard”, zegt Leo Borms, zaakvoerder van La Confiance. “Het verenigt alle Dendermondenaren en omdat wij een Dendermondse firma zijn, vinden we dat ook wij hier niet aan voorbij kunnen. Een leuke verpakking kan bovendien ook helpen om ons product nog bekender te maken.”

Borms vroeg voor het ontwerp van de verpakking hulp aan Toon Pauwels van Goliart.be. Die ontwerpt foto’s, eyecandy en citymarketing met Dendermonde en zijn folklore als inspiratiebron. Resultaat is een ‘spésjoelle Dèrremonsje ouitgoëve’ van de gebruikelijke verpakking van de speculoos. Terwijl La Confiance op haar verpakkingen doorgaans de boeren afbeeldt waar het haar ingrediënten rechtstreeks bij koopt, staat er nu een prent van het Ros Beiaard met Vier Heemskinderen. En deze keer werd info vanuit het Nederlands niet vertaald naar Frans of Engels, maar naar het Dendermondse dialect. “We mixen hier het beste van twee werelden en gaan voor ultralokaal”, zegt Pauwels. “Een Dendermonds product in een Dendermonds jasje.”

De speculoos met Ros Beiaard-verpakking is te verkrijgen bij lokale bakkers en enkele lokale supermarkten, maar ook in de nieuwe bedrijfswinkel van La Confiance, aan het Schaapveld in industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Die is elke zaterdag van 10 tot 13 uur open. “De verpakking is momenteel een pilootproject tot aan de ommegang in mei 2020”, zegt Borms. “Maar we overwegen om ze ook daarna te behouden. We zijn nu eenmaal typisch Dendermonds.”