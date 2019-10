La Confiance biedt speculoos en koekjes nu ook aan in eigen pop up store: “Hartstocht voor het bakken meegeven aan bezoekers” Nele Dooms

10u25 2 Dendermonde La Confiance, speculoosproducent volgens een honderd jaar oud familierecept, opent in haar bedrijfsgebouwen op industrieterrein Hoogveld een eigen pop-up store. Wie er binnen stapt, lijkt terug in de tijd te gaan. De hele bedrijfswinkel is dan ook ingericht met gerecycleerd authentiek bakkerijmateriaal. “Het is passie en hartstocht om met bakken bezig te zijn”, zegt zaakvoerder Leo Borms. “Dat willen we ook aan onze bezoekers meegeven.”

La Confiance lanceerde zijn speculoos ruim twee jaar geleden. Oprichter Leo Borms, voordien nauw betrokken bij het familiebedrijf Vondelmolen dat peperkoek produceert, ging er zijn eigen richting mee uit. In gebouwen die het bedrijf De Saedeleir afstootte op industieterrein Hoogveld, bracht hij een bijna honderd jaar oud familierecept van overgrootvader Jozef Borms tot leven. “Diens bedrijfje in Baasrode heette in de jaren 1920 al La Confiance”, vertelt Leo. “Hij produceerde naast peperkoek ook speculoos. Toen ik dat oude recept in handen kreeg, wist ik meteen dat ik hier mee aan de slag moest. Niet veel later werd het al meteen herkend als officieel Streekproduct.”

De ambachtelijke speculoos van La Confiance is te vinden in diverse verkooppunten, maar het bedrijf zorgt nu ook voor een eigen pop-up store in haar bedrijfsgebouwen. “Een vroegere fabrieksruimte was al een hele tijd onbenut, maar had duidelijk wel potentieel”, vertelt Borms. “Toen Kamer van Koophandel VOKA een paar jaar geleden haar gebouw aan de Noordlaan vernieuwde, tikte ik de bar en bijhorende meubels die daar dienst had gedaan op de kop en installeerde ze hier. Ik bleef rondlopen met het idee dat ik hier meer mee moest doen. Het is uiteindelijk een pop-up store geworden.”

Voor de inrichting koos Borms bewust voor materiaal dat hij in een vroeger bakkerijmuseum in een molen vond. “De attributen die daar weg moesten, konden mij prima dienen” zegt hij. “De grote kasten met schuiven waar vroeger brood lag in te rijzen, doen nu dienst om onze koekjes in te presenteren. We plaatsten ook een deegtafel waar vroeger deeg op gekneed werd. Houten paletten vullen het geheel aan. Hierdoor krijgt de hele ruimte iets authentiek en gezelligs, met een snuifje nostalgie naar vroeger jaren.”

Borms wil zelf in de bedrijfswinkel klaarstaan om bezoekers te ontvangen. “De passie voor het bakkersvak zit diep in mij, het is pure hartstocht”, zegt hij. “Die stop ik in de producten die hier gemaakt worden, maar ook in de sfeer van deze nieuwe pop-up store. Ik wil mensen meekrijgen in een visie en verhaal, in liefde voor het ambachtelijke en natuurlijke ingrediënten van lokale producenten. Ik geef daar met plezier uitleg aan bij bezoekers. In deze winkel kunnen ze figuurlijk de liefde voor het bakkersvak proeven.”

In de pop-up store is niet alleen de speculoos van La Confiance te koop. Het bedrijf heeft ook al jaren de gezonde, suikerarme koekjes van Ceval Healthfood in het aanbod. Ook de koeken van de kinderserie Nachtwacht, die La Confiance al een tijdje in opdracht voor Studio 100 produceert zijn er te vinden, net als biologische fruitsappen. La Confiance bevindt zich aan het Schaapveld 7 in Dendermonde. De bedrijfswinkel is er elke zaterdag open van 9 tot 12 uur, al minstens tot het einde van het jaar. Info: www.laconfiance.be.