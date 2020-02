KWB verbetert je slaap Nele Dooms

17 februari 2020

De KWB van Schoonaarde organiseert op donderdag 20 februari een avond rond goede nachtrust. Die is erg belangrijk voor een goede gezondheid, maar zo’n 30 procent van de bevolking ervaart wel eens slaapproblemen. België is bovendien koploper in het gebruik slaap- en kalmeermiddelen. KWB Schoonaarde organiseert daarom een vormingssessie rond dit actuele thema. Wie meer wil weten over de oorzaken van én oplossingen voor slecht slapen, kan naar de voordracht komen. Die begint om 20 uur. Geïnteresseerden zijn welkom in de parochiezaal, aan de Moleneinde 1 in Schoonaarde. De toegang bedraagt 2 euro voor leden, 4 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: guyclaessens@telenet.be of 0477/773741.