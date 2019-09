KWB opent gelegenheidsrestaurant tijdens kermisweekend Nele Dooms

12 september 2019



De KWB van Schoonaarde zorgt voor extra animatie tijdens het jaarlijkse kermisweekend in de gemeente. Op zaterdag 14 september vindt daar de jaarmarkt plaats. De KWB opent die dag vanaf 12 uur een gelegenheidsrestaurant in de parochiezaal, aan de Moleneinde. Liefhebbers kunnen er Zeeuwse Jumbo mosselen à volonté met frieten eten. Voor wie geen mosselen lust, staan er boerenhesp met roggebrood en balletjes in tomatensaus met frieten op het menu. Er worden zaterdag ook lekkere wafels gebakken. Op kermiszondag opent KWB de parochiezaal om 15 uur voor het KWB-Café. Iedereen is welkom voor wafels met suiker of slagroom. Er is ook een groot aanbod van lekkere streekbieren. Info: www.kwbschoonaarde.be of via Guy Claessens, 0477/773.741.