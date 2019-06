KWB met kinderen op de fiets Nele Dooms

05 juni 2019

13u50 1

De KWB van Schoonaarde organiseert ‘Met de kids op pad’. De vereniging trekt op fietstocht met kinderen. Op hun eigen tempo fietsen ze in groep van in Schoonaarde naar hoeve Van Der Meersch in Wichelen. De tocht is ongeveer vijf kilometer lang en uitgestippeld langs rustige wegen. De KWB mikt met de activiteit op kinderen jonger dan 10 jaar en hun ouders, maar iedereen is welkom. De tocht vindt plaats op zondag 9 juni. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur aan de parochiezaal van Schoonaarde, aan de Moleneinde. Deelnemen kost 4 euro. Info: www.kwbschoonaarde.be.