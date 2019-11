KWB combineert bier, bingo en muziek Nele Dooms

28 november 2019

17u24 1

De KWB van Dendermonde-centrum organiseert op vrijdag 13 december een muziek-bier-bingo-avond. De vereniging mikt daarbij in de eerste plaats op een quizgebeuren. Maar een deel van de antwoorden is op voorhand te krijgen, want die staan op een bingo-formulier. Wie het antwoord op de vraag denkt te weten, kan dat aanduiden op zijn formulier. Wie eerst een horizontale of diagonale lijn van juiste antwoorden heeft verzameld, wint een prijs. De prijzen worden voorzien in biermanden. De vragen die aan bod komen, draaien rond muziek en bier.

De quiz start om 19.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Mariakring, aan het Onze-Lieve-Vrouwkerkplein in Dendermonde. Deelnemen kost 5 euro voor leden, 7 euro voor niet-leden. Inschrijven moet voor 6 december. Info: kwbdendermonde9200@gmail.com.