Kwart minder inbraken in Dendermonde en deelgemeenten: Sint-Gillis is koploper met 41 feiten Koen Baten

20 augustus 2020

11u13 3 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde stelde opnieuw een daling van het aantal inbraken vast op hun grondgebied. In 2019 werden er 132 feiten gepleegd, waarvan 82 voltooide inbraken en 50 pogingen. Dit is een daling van 27 procent ten opzichte van 2018.

Dendermonde-centrum was jarenlang de koploper van het meeste aantal inbraken, maar de politie stelde vast dat in 2019 het actieterrein verschoven is naar Sint-Gillis-Dendermonde. Daar werden vorig jaar 41 feiten vastgesteld, tegenover 28 in Dendermonde-centrum.

Ook op het Hoogveld zijn de inbraken al jarenlang sterk gedaald. Dit komt grotendeels door de camera’s die daar geplaatst werden. In 2019 waren er op het industrieterrein vier inbraken en drie pogingen.

De meeste inbraken gebeuren nog steeds in woningen. In 2019 registreerde de politie er 58 woninginbraken, waarvan 31 effectief geslaagd zijn en 27 pogingen. Bij bedrijven werd er vorig jaar 18 keer ingebroken. Appartementen sluiten het rijtje met 12 inbraken.

Vorig jaar vroegen 339 bewoners het afwezigheidstoezicht aan bij de politie. Dit zijn gerichte controles door patrouilles. De preventiedienst stelde tijdens deze controles opvallende veiligheidsgebreken vast en maakte deze over aan de bewoners.

De politie wil nogmaals benadrukken om het nummer 101 te bellen wanneer je iets verdacht opmerkt in de buurt. Zo kan de politie sneller ingrijpen en een ploeg ter plaatse sturen om zo de daders op heterdaad te kunnen betrappen.