Kwaliteit van zwemwater in Olympos als zeer goed beoordeeld Nele Dooms

16 juli 2019

16u19 0

De kwaliteit van het zwemwater in zwembad Olympos aan de LeopoldII-laan in Dendermonde is zeer goed. Dat blijkt op de website www.kwaliteitzwemwater.be, waar de Vlaamse overheid recent alle vergunningplichtige zwembaden aan toegevoegd heeft. Ook het zwemwater van Olympos wordt heel regelmatig onderzocht op bacteriologische zuiverheid, chloorgehalte en zuurtegraad. De resultaten ervan vermelden ‘goed’ voor het peuterbad en ‘uitstekend’ voor alle andere baden, zoals het kinderbad, het groot bad, het draaibad, het opvangbad van de glijbanen en het buitenbad. “Dit is natuurlijk fantastisch en geruststellend nieuws voor de vele bezoekers die komen genieten van zomers zwemplezier in Dendermonde”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Naast de veiligheid van de zwemmers, zijn waterkwaliteit en hygiëne prioriteiten in het zwembad. Onze medewerkers stellen alles in het werk om enkel de beste kwaliteit af te leveren.”