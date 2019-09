KVLV zet Spaanse tradities centraal Nele Dooms

29 september 2019

14u39 0

De KVLV van Grembergen organiseerde een Spaanse Avond in het Gildenhuis. Na het grote succes van een eerdere thema-avond rond Griekenland, kon een vervolg daarop immers niet uitblijven. Deze keer stonden culture tradities uit Spanje en interactieve beelden uit de vele verschillende streken van dit land centraal. “We slaagden erin om een grote massa liefhebbers te verzamelen rond een immens grote pan paella”, zegt Tina Van Den Berghe. “Bovendien hadden we twee flamenco danseressen op bezoek die voor een workshop Flamenco Fusion zorgden. We hebben veel voorbereiding aan deze Spaanse Avond gehad, maar het werd wel een schot in de roos. we starten alvast met voorbereidingen van een volgende thema-avond.”