Kurkdroge sparrenhaag vat vuur na gebruik onkruidbrander, gebouw vlakbij gevrijwaard Koen Baten

28 mei 2020

15u12 22 Dendermonde Op de Noordlaan in Dendermonde is er donderdagnamiddag een brand ontstaan nadat iemand onkruid aan het wegbranden was onder een haag met sparren. Door de droogte vatte de haag vuur en gingen enkele meters van de begroeiing in vlammen op. Een winkel die vlak naast de haag ligt kon gelukkig gevrijwaard worden.

De brand ontstond omstreeks 14.30 uur. De brandweer werd onmiddellijk gebeld, maar de vlammen konden zich aan de droge bomen snel verspreiden. Enkele politieploegen die als eerste ter plaatse waren, spoten hun brandblusser al leeg op de haag. Daarna kon de brandweer het vuur snel onder controle krijgen.

De brand was kort maar hevig en veroorzaakte heel wat rookontwikkeling die tot ver te zien was. Er werd even gevreesd dat het gebouw dat naast de haag stond ook vuur zou vatten, maar dit kon gelukkig voorkomen worden. Bij de brand zelf vielen geen gewonden en de situatie was snel onder controle. De Noordlaan was langs een kant wel een tijdje afgesloten voor het verkeer, maar de hinder was snel opgelost.