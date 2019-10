Kunstsmid Paul De Visscher overleden: “Cultuurwereld verliest met hem een groot man” Nele Dooms

30 oktober 2019

16u45 0 Dendermonde Kunstsmid en kunstenaar Paul De Visscher uit Sint-Gillis-Dendermonde is overleden. De man was tachtig jaar oud. De Dendermondse cultuurwereld treurt om het verlies. “Paul was een echte stielman”, klinkt het. “Hij zal gemist worden.”

Paul De Visscher was één van de laatste smeden in Vlaanderen. Sinds de jaren vijftig was hij aan de slag. Zelf vertelde hij graag dat hij al van jongsaf aan geboeid was door het smidsevuur. “Ik was niet weg te slaan uit de naburige smidse van de vader van een jeugdvriend”, vertelde hij daar ooit over. “Het was voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik na mijn studie een opleiding smeden ging volgen. Het was voor mij, als zoon van een beenhouwer, een eerste kennismaking met de kunstwereld.”

In die kunstwereld maakte De Visscher alleszins zijn weg. Kers op de taart was onder andere de onthulling van zijn kunstwerk “Dender en Schelde” in het bloemenperk op het kruispunt van de Noordlaan met de LeopoldII-laan. De onthulling daarvan, in zijn eigen stad Dendermonde, was voor De Visscher naar eigen zeggen en lang gekoesterde droom die werkelijkheid werd. Eerder had hij ook al meegewerkt aan grote opdrachten voor diverse paviljoenen aan de Expo 58 en voerde restauratieopdrachten voor het Koninklijk Paleis uit.

Terwijl De Visscher aanvankelijk vooral metalen open haarden en sierschouwen, stijlsmeedwerk als hekken, balkons, kandelaars en balustrades maakte, specialiseerde hij zich uiteindelijk vooral als kunstsmid. “Ik raakte uitgekeken op het maken van gebruiksvoorwerpen en wilde creatiever zijn”, zei hij daar in een interview ooit zelf over. “Het is enorm boeiend te zien wat je allemaal met een stuk ijzer kan doen als het warm is. Om vanuit een lompe blok een mooi en gracieus werk te verkrijgen.”

Zijn atelier bevond zich in de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis, waar hij tal van kunstwerken vervaardigde. Het is in dat atelier dat De Visscher een aantal jaren geleden een beroerte kreeg. Sindsdien was hij verlamd en verbleef de afgelopen tijd in woonzorgcentrum Aymonshof. Daar is hij dinsdagavond overleden.

In de Dendermondse cultuurwereld komt het overlijden van De Visscher hard aan. Kunstenaar Staf Vinck was een goede vriend van hem. “We waren niet alleen gelijkgezinden op kunstvlak, maar ook echt vrienden”, zegt hij. “Paul was een schone mens. Een man van weinig woorden, maar je kon er altijd op rekenen als dat nodig was. Hij zal zeker gemist worden. Hij zette zich ook in voor de Kunstraad. Samen spenderen wij twee vele uren in zijn atelier. Vaak was ik de man van de ideeën en Paul de man die ze perfect wist uit te voeren. Hij was een stielman op en top, heel perfectionistisch ook. Dendermonde verlies aan hem een groot man.”