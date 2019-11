Kunstenaars slaan handen in elkaar om reusachtige walvisstaart vorm te geven met petflessen Nele Dooms

05 november 2019

15u16 7 Dendermonde Drie kunstenaars uit Dendermonde, Dirk Van den Nest, Staf Vinck en Martin Claessens, laten zich inspireren door het Ros Beiaardjaar en zijn momenteel volop bezig om een reusachtige walvisstaart te ontwerpen. Ze baseren zich daarvoor op de Walvis, één van de populaire folkloristische elementen in de jaarlijkse reuzenommegang Katuit en de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang. Het kunstwerk van tien meters hoog, afgewerkt met petflessen, moet tegen 1 april 2020 een mooie plek in de stad krijgen.

Dat de drie kunstenaars aan de slag zijn gegaan om een gloednieuw kunstwerk rond de Walvis te vervaardigen, is geen toeval. “Aanvankelijk was het plan om de Walvis van de Triënnale van Brugge naar Dendermonde te krijgen als randanimatie in aanloop van de Ros Beiaardommegang in mei 2020", vertelt Martin Claessens. “Het idee werd geopperd tijdens het Forum Cultuur, maar het project bleek uiteindelijk onmogelijk omdat het veel te veel geld zou kosten om die Walvis in onze Dender te krijgen. Ook een restauratie van de authentieke Dendermondse Walvis uit de ommegang bleek niet haalbaar. Die op het water krijgen, is haast onmogelijk omdat hij te zwaar is en vervaardigd uit plaaster, wat ongeschikt is om nat te worden. Daarom beslisten we dan maar zelf aan de slag te gaan.”

Ledlichten

Ondertussen bouwen de kunstenaars in Baasrode aan hun eigen Walvis. Of beter, een stuk ervan. “Om niet zomaar een kopie van Brugge te zijn, hebben we bewust gekozen om de staart van een walvis vorm te geven”, zegt Van den Nest. “Een schaalmodel uit klei werd uitgewerkt tot testmodule. Op dit schaalmodel baseren we ons nu om het uiteindelijke kunstwerk, dat tien meter hoog wordt, vorm te geven. De grote staart gaan we bekleden met petflessen en hem van binnenuit verlichten met ledlichten. De staartvin zelf krijgt geen petflessen maar wel kleurvakken met de tinten van het huidige logo van de Ros Beiaardommegang. De bovenlijn zal met ledlichtjes geaccentueerd worden.”

Dat er petflessen gebruikt worden voor het kunstwerk, heeft zijn redenen. De kunstenaars willen zo ook de huidige problematiek rond plastiekafval in de wereldzeeën in de kijker zetten. “De meeste mensen drinken uit petflessen en dit thema is dus zeer actueel”, zegt Staf Vinck. “Beter sorteren is de boodschap. Die willen we doorgeven door onze walvisstaart zogezegd in een hoop petflessen te laten duiken.”

De kunstenaars dromen er nu al van dat hun werk, dat over enkele maanden klaar moet zijn, een mooie zichtbare en opvallende plaats in de stad krijgt. “We denken daarbij aan de nieuwe Groene Dender, het wateroppervlak van de Oude Dender in de binnenstad, of de rotonde van Appels”, zegt Vinck. “Eén ding is zeker: tegen 1 april 2020 moet de Walvis zijn strategische plaats hebben en kan hij helpen aftellen naar de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020.”