Kunstenaar Staf Vinck toont werk in Vergaderhuis Wallekant Nele Dooms

19 februari 2020

13u58 16 Dendermonde Het Vergaderhuis Wallekant in Lebbeke wordt opgesmukt met een nieuwe reeks kunstwerken. Deze keer zijn ze van de hand van kunstenaar Staf Vinck uit Sint-Gillis-Dendermonde.

Staf Vinck is ondertussen al zo’n 45 jaar kunstenaar. Twintig jaar lang volgde hij les aan de Academie voor Schone Kunsten. Na lessen modelschilderen en tekenen, volgden opleidingen keramiek en beeldhouwen. En Vinck bleef creatief bezig. “Kunst laat me nooit los”, zegt hij. “Ik ben er door bezeten. Elk vrij moment spendeer ik in mijn atelier om dingen te creëren.”

Verschillende van die creaties, voornamelijk schilderijen, zijn nu te kijk in Vergaderhuis Wallekant in Lebbeke. Daar lopen altijd tijdelijke tentoonstellingen. Een pand van meer dan honderd jaar oud werd enkele jaren geleden grondig gerenoveerd om er een vergaderhuis van te maken. De oorspronkelijke stijl van het hoveniershuis van kasteel werd in alle glorie hersteld en uitgebreid met een modern volume. Het huis beschikt over een grote vergaderzaal, een living met haard, een grote keuken met familietafel en ontspanningsruimte met biljarttafel. “Het huiselijk gevoel primeert hier”, zegt Vinck. “Mijn werken komen daarin heel goed tot hun recht. Ik hoop dat er velen mogen van genieten.”

Wie het met eigen ogen wil zien, kan op zondag 23 februari terecht op de vernissage. Bezoekers zijn welkom van 14 tot 20 uur. Vergaderhuis Wallekant bevindt zich aan de P.F. De Naeyerstraat 15 in Lebbeke.