Kunstenaar Christophe Malfliet zorgt voor imposante muurschildering aan Covid-Testpunt Nele Dooms

08 oktober 2020

13u31 0 Dendermonde Een imposante muurschildering van 8,6 op 2,5 meter heeft een plaats gekregen aan de Kroonveldlaan, ter hoogte van het Covid-Testpunt op de site De Kroon. De street art is afkomstig van Dendermonds kunstenaar Christophe Malfliet. Het moet “de zorg” in de kijker zetten.

De site De Kroon, vlakbij Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, herbergt de huisartsenwachtpost Vehamed, het Huis van het Kind en een kinderdagverblijf. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is hier ook het Covid-Testpunt gehuisvest, waar de voorbije maanden al honderden mensen langskwamen om zich te laten testen op het coronavirus. Dankzij kunstenaar Christophe Malfliet wordt de campus nu nog zichtbaarder. Het idee om hier een groot street-art kunstwerk te plaatsen, komt van arts Kurt Huys, ondervoorzitter van Vehamed. “Inspiratie daarvoor vond ik tijdens een wandeling in Wetteren waar ik een mooie graffiti zag”, zegt die. “Ik dacht dat zoiets niet zou misstaan aan ons Covid-Testpunt in Dendermonde. Ik nam contact op met burgemeester Buyse , die meteen enthousiast was. Cultuurcentrum Belgica werd ingeschakeld om het idee concreet vorm te geven.”

Christophe Malfliet was bereid een grote muurschildering te verzorgen. Het gaat om een grote beeldcollage die diverse aspecten van de zorg en de huidige coronacrisis belicht. Twee kinderen links en rechts, eentje met mondmasker, kijken toe op de verschillende beeld- en tekstfragmenten. Er zijn onder andere verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg, ambulanciers, doktersspullen, contacttracing en verpleging.

Dat er op De Kroon ook een crèche gevestigd is, was een extra trigger voor de kunstenaar om mee te doen. “Jaren geleden maakte ik een grote murale schildering in toenmalig kinderdagverblijf Fabeltjesland. Die plaats werd jammer genoeg verstoord door de passage van Kim De Gelder. Een nieuw werk op een nieuwe campus waar ook het kind centraal staat, was voor mij een nieuwe uitdaging. Tegelijk plaats ik de zorg centraal en moet dit werk ook een herinnering aan de coronacrisis zijn.”

Tijdens de inhuldiging van het kunstwerk maakte burgemeester Piet Buyse (CD&V) van de gelegenheid gebruik om de “unieke samenwerking tussen ziekenhuis, Vehamed en stadsbestuur” in de verf te zetten. “Het ziekenhuis kon zich rechthouden in de toestroom van coronapatiënten omdat de huisartsen met Vehamed voor triage zorgden. En dat was mogelijk dankzij de inzet van stadspersoneel, dat het als vanzelfsprekend beschouwde om in te springen”, zegt hij. “Op die manier bracht de coronacrisis ook hartverwarmende situaties met zich mee.”