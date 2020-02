Kunstacademie zet deuren open op Dag van de Academies Nele Dooms

12 februari 2020

14u14 0 Dendermonde De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten KASK van Dendermonde zet op zaterdag 15 februari de deuren open voor het grote publiek. Dan vindt de Dag van de Academies plaats.

Voor de Dendermondse KASK is het de gelegenheid om te tonen wat leerlingen allemaal in hun mars hebben. Tussen 9 en 12.30 uur is iedereen welkom om creaties te komen bewonderen. Er vinden ook workshops en demonstraties plaats. Alle ateliers zijn open en leerlingen zijn er actief. Een zoektocht loodst de bezoekers doorheen de academie. Die bevindt zich aan de Oude Vest in Dendermonde.

Voor de jongeren uit de derde graad van de KASK krijgt de dag nog een bijzondere extra. Zij openen om 15 uur de tentoonstelling “City Layers” in de exporuimte van de pop-up Bakermat, aan de Vlasmarkt. Dat gebeurt in samenwerking met LAB58, het artistiek project van Jeugdhuis Zenith. De tentoonstelling toont werk van de studenten uit de middelbare graad. Inspiratie haalden ze uit de architectuur van de stad. De expo is te bezoeken tot 29 februari.