Kunst uit Bethlehem in O.L.Vrouwekerk Nele Dooms

23 september 2019

In de O.L.Vrouwekerk van Dendermonde zijn kunstartikelen uit Bethlehem in Palestina te zien. Het gaat om kunstvoorwerpen uit olijfhout , met de hand gemaakt door leden van verschillende christelijke families. Die hebben zich verenigd in de vereniging ‘Grotto Olive wood Arts’. Deze families leven van dit handwerk in moeilijke omstandigheden. Het gaat om beelden over de geboorte, het leven, lijden en dood van Jezus, taferelen uit het Evangelie, beelden van Maria en andere heiligen en engelen, religieuze en enkele niet-religieuze voorwerpen, kerststallen en kruisen en paternosters. De werken zijn te bezichtigen voor en na de misvieringen van zondag 29 september, om 11 uur en 17 uur. Ze zijn ook te koop. De stand wordt bemand door Rami Salsaa, een christelijke Palestijn die in België gestudeerd heeft en er woont. Zijn familieleden zijn ook makers van kunstvoorwerpen in olijfhout.