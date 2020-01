Kruitmagazijn aan Mechelse Poort tegen februari in het nieuw Nele Dooms

20 januari 2020

15u46 2 Dendermonde Het Kruitmagazijn aan de Mechelse Poort in Dendermonde zal in februari in haar oude glorie hersteld zijn. De restauratie, waar lang op gewacht is, is volop bezig. Het is één van de stappen die het Dendermondse stadsbestuur zet om de historische vestinggordel rond de stad op te waarderen.

Het Kruitmagazijn is, samen met de Mechelse Poort, beschermd monument. Het is één van de militaire restanten die zich in de groene stadsgordel rondom de binnenstad bevinden. Van die vestinggordel werden eerder al de Mechelse Poort en de Brusselse Poort langs de Leopold II-laan gerestaureerd, net als de munitiebunker in het stadspark. Nu is het Kruitmagazijn vlakbij het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Leopold II-laan in het Kalendijkgebied aan de beurt.

Restauratie liet op zich wachten

De restauratie liet lang op zich wachten, maar is nu volop bezig. Een dossier werd al in 2011 opgestart en in 2013 werd de restauratiepremie aangevraagd. Het was echter wachten op de toekenning van die premie tot 2018 en de volledige administratieve procedure was rond in 2019, zodat de werken in de zomer konden beginnen. Geen dag te vroeg, want het Kruitmagazijn stond al jaren te verkommeren. “Door erosie en vandalisme bevond het gebouw zich in zeer slechte staat”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Struiken, klimop en kleine bomen die het complex teisterden, werden eerder al verwijderd. Er moest zelfs nadarhekken rond geplaatst worden om veiligheidsreden. Gelukkig is die ellende nu achter de rug en zit het Kruitmagazijn binnen afzienbare tijd in het nieuw.”

Vleermuisvriendelijk

Het Kruitmagazijn krijgt volledig zijn oorspronkelijk uitzicht terug. De schuin aflopende zijvlakken en het metselwerk boven de rechterdeur worden gedeeltelijk gereconstrueerd. “Er komen ook nieuwe houten deuren”, zegt Verwaeren. “Hiervoor dienen de deuren van het andere Kruitmagazijn aan de Brusselse Poort als basis. De grond die tegen het magazijn voorzien wordt, krijgt een anti-worteldoek om het gebouw te beschermen tegen de groei van eventuele nieuwe bomen.”

Ook vanbinnen ondergaat het magazijn een schoonmaakbeurt én herstelling. Er worden zelfs speciale maatregelen genomen om het gebouw vleermuisvriendelijk te maken. Zo zijn een opening in deuren, ophangen van vleermuisbakken en behouden van enkele scheuren in muren en voegen voorzien, zodat de diertjes erdoor kunnen. Het restauratieproject kost zo’n 80.000 euro. Onroerend Erfgoed zorgt voor een premie van dik 69.000 euro. De rest is voor rekening van het Dendermondse stadsbestuur.