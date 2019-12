Kruispunt Watertorenstraat met Heirbaan onderbroken voor heraanleg fietspad Nele Dooms

03 december 2019

16u06 1 Dendermonde Een aannemer is gestart met de heraanleg van het fietspad ter hoogte van het kruispunt van de Watertorenstraat met de Heirbaan.

De werken kaderen in de herinrichting van de Watertorenstraat die momenteel bezig is. De straat verkeerde al lang in slechte staat, met heel wat verzakkingen van het wegdek door een versleten riolering. Het ontwerp voor de herinrichting voorzag in een woonerf, met meer groen. Naar aanleiding van deze werken in de doodlopende straat, moet ook het fietspad aan de Heirbaan opnieuw worden aangelegd.

De werken zijn voorzien tussen nu en 13 december. Hiervoor wordt een rijstrook afgesloten. Het verkeer zal beurtelings langs de werfzone moeten rijden, aan de hand van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers is wel een veilige doorgang voorzien.