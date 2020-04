Kristof Messelis veilig thuis uit jungle India Nele Dooms

20 april 2020

16u23 0 Dendermonde Het heeft nog flink wat voeten in de aarde gehad, maar Kristof Messelis (40) is veilig en wel thuis uit de jungle in India. Het heeft nog flink wat voeten in de aarde gehad, maar Kristof Messelis (40) is veilig en wel thuis uit de jungle in India. Hij zat er wekenlang vast door de coronacrisis . Zijn broer Bart uit Dendermonde vreesde zelfs voor zijn leven. “Gelukkig is er dan toch broodnodige tussenkomst geweest van hogerhand om Kristof thuis te krijgen”, zegt die.

Kristof Messelis woont in Heist-op-den-Berg maar verblijft verschillende keren per jaar in Dhanwar, een primitief en afgelegen dorpje in het midden van de jungle in het noordoosten van India. Hij is er, als verpleegkundige, vrijwilliger in de gezondheidszorg bij een missiepost van de Paters Jezuïeten daar. Messelis was er in maart net aangekomen toen de regering er, naar aanleiding van de coronacrisis, een totale lockdown in het land uitriep.

Dat zorgde ervoor dat Kristof er in een hachelijke positie kwam te zitten. “Er is enorme vijandigheid van de bevolking naar blanken en door de lockdown ontstaat voedseltekort, met plunderingen tot gevolg. Kristof is daar niet veilig”, vertelde zijn broer Bart uit Dendermonde. Die deed, samen met de familie, een oproep naar de hoogste diplomatieke instanties in ons land om tussen te komen, zodat Kristof uit het Indiase dorp zou kunnen vertrekken. “Na heel wat gedoe kreeg hij eindelijk een document dat hem vrije doorgang zou moeten verlenen doorheen de districten, zodat hij in Delhi zou geraken om daar te wachten op een repatriëringsvlucht richting België”, klinkt het. “Alleen weigerden de plaatselijke autoriteiten dat document aan hem te overhandigen. Dus Kristof kon niet weg.”

Maar nu is er goed nieuws. Kristof is thuis geraakt. “Sinds een paar dagen is mijn broer weer veilig en wel in Belgïe”, zegt Bart. “We hebben uiteindelijk hulp via een tussenkomst van Buitenlandse Zaken gekregen, zodat Kristof uit Dhanwar kon vertrekken. Al ging dat niet zonder slag of stoot. Er was een politie-escorte nodig en dat was voor zijn broer toch vrij indrukwekkend. We zijn allemaal blij dat hij thuis is.”

