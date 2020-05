Kris speurt begijnhof af met metaaldetector tijdens archeologische opgravingen: “Als een speeltuin waar vanalles te ontdekken valt” Nele Dooms

27 mei 2020

11u58 8 Dendermonde Er zijn niet alleen archeologen aan de slag op het Sint-Alexiusbegijnhof van Dendermonde. Buggenhoutenaar Kris Van Den Berge speurt tijdens de opgravingen het terrein af met zijn metaaldetector. Dat leverde direct al enkele vondsten op uit de Middeleeuwen op. “Of hoe en hobby waar ik eerst wat schroom voor had, uitgegroeid is tot een gigantische passie”, zegt Kris.

Omdat er voor de aanleg van betere wegenis en degelijke riolering in het Sint-Alexiusbegijnhof, aan de Brusselsestraat in hartje stad, op de site gegraven moet worden en daardoor de ondergrond verstoord wordt, zijn archeologen aan het werk gezet om het terrein vooraf te onderzoeken. Midden het grasplein zijn twee grote kuilen gegraven. Archeologen vonden er al divers skeletten van een middeleeuws kerkhof. Als de aannemer met de eigenlijke rioleringswerken begint, zullen zij ook daar waar gegraven wordt opvolgen.

Ondertussen is ook Kris Van Den Berge, op vraag van de Stedelijke Musea van Dendermonde en de archeologen, bezig met zijn metaaldetector op het terrein. “Die bezit ik nu al zeven jaar en ik trek er mee rond over het hele land op zoek naar het verleden”, zegt hij. “Als kind was ik al enorm geboeid door archeologie. Ik deed niets anders dan de scherven van kapotte kommen of vazen weer aan elkaar lijmen en in de grond steken, om ze dan later weer op te graven. Uiteindelijk gingen de studies toch niet richting archeologie, maar wel grafische vormgeving. Maar het bleef kriebelen en ik kocht een metaaldetector.”

Al durfde Van Den Berge daar eerst niet veel mee doen. “Er was wat schaamte”, zegt hij. “Ik dacht dat mensen me gek zouden verklaren als ze me daarmee zagen rondlopen op weilanden. Tot ik in de Heemkring Ter Palen in Buggenhout iemand leerde kennen met een gelijkaardige passie. Hij overtuigde me en sindsdien ben ik er echt in gevlogen. Elke week vind je me wel op akkers en weiden op zoek naar metaal uit het verleden.”

Het mogen dan misschien allemaal kleine dingen zijn, het idee dat ze eeuwen en eeuwen oud zijn en bij mij belanden vind ik spectaculair. Kris Van Den Berge

Van Den Berge zocht ook al in de aarde in onder andere Engeland en Noorwegen. Zijn zoektochten leverden hem al tal van Romeinse munten en andere oude vondsten op. “Een Friese Sceatta, een Merovingische munt uit 700 na Christus, moet wel bij de bijzonderste ontdekkingen zijn”, zegt hij. “Net als een vingerhoedje met daarin een stukje perkament van een Catechismus uit 1796 van Mechelen. Dat laatste vond ik in Buggenhout. Het mogen dan misschien allemaal kleine dingen zijn, het idee dat ze eeuwen en eeuwen oud zijn en bij mij belanden vind ik spectaculair.”



Extra spannend vindt Van Den Berge de hulp die hij aan archeologen biedt als die op sites aan het graven zijn. Zo was hij ook al eens eerder actief op het Sint-Alexiusbegijnhof in Dendermonde, toen daar nutswerken werden uitgevoerd. “Ik vond er toen een massa munten, allemaal daterend uit de 13de tot 17de eeuw”, vertelt Van Den Berge. “Er waren ook sierraadjes en scherven bij, en bikkels, heiligenhangertjes en vingerhoedjes. Het leuke is dat ik die vondsten als ‘eerlijke vinder’ gewoon allemaal zelf mag houden.”

De verwachtingen voor een nieuwe speurtocht op het begijnhof zijn dan ook hoog gespannen. En terecht, want een eerste onderzoek met metaaldetector leverde al één en ander op. “Naast wat scherven, een knoop en een everzwijntand, dook al een koperen munt uit 1616 op met opschrift van Albrecht en Isabelle”, zegt Van Den Berge. “Erg spectaculair is een grote sleutel, zo groot als mijn hand. Die zit nu nog helemaal aangekoekt met corrosievuil en aarde. Hij zal op een speciale manier gereinigd worden. Voorlopig is onduidelijk waar die sleutel voor diende. Was hij van één of andere belangrijke toegangspoort tot het begijnhof of de stad in de 16de eeuw? Dat zal toekomstig onderzoek uitwijzen. Dit begijnhof is alleszins voor mij een speeltuin: in de onaangeroerde grond valt vanalles te ontdekken.”