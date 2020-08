Kringloopwinkel zet in op inzameling en verkoop van school- en sportartikelen Nele Dooms

28 augustus 2020

16u02 1 Dendermonde Intercommunale Verko zal met haar Kringloopwinkel extra inzetten op de inzameling van school- en sportartikelen, om die vervolgens te verkopen aan een zacht prijsje. Het moet ouders helpen die bij het begin van een nieuw schooljaar en sportseizoen vaak diep in de buidel moeten tasten.

Boekentas, rugzak, sporttas, voetbal, shirts, trainingspakje, tennisracket,... De rekening kan flink aantikken als je alles nieuw koopt bij de start van een schooljaar en de opening van de sportclubs. Om het ouders wat makkelijker te maken zal de Kringloopwinkel van Verko voortaan iedere maand seizoenartikelen in de kijker zetten. Momenteel zijn dit school- en sportspullen. “Ook al zijn die niet nieuw, de kringloopwinkel verkoopt enkel producten die in goede staat zijn en prima werden onderhouden”, zegt directeur Peter De Leeuw. “Omdat ze tweedehands zijn, kosten ze alleen een pak minder.”

Om een zo ruim mogelijk aanbod te hebben, promoot Verko inzameldagen. In de Kringloopwinkel kan je immers niet alleen spullen kopen, maar ook afgeven. Alle mogelijke artikelen zijn meer dan welkom. Wegens de coronamaatregelen gelden wel aparte afgiftemomenten. Inzameling is mogelijk op dinsdag en woensdag van 10 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur. Op zaterdag is dit mogelijk tussen 10 en 15 uur.

Het idee achter de actie kwam oorspronkelijk van schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V). “Vanuit het besef dat sportkledij en -materiaal duur is, zocht ik een manier om inzameling en weer ter beschikking stellen gestructureerd te laten verlopen”, zegt ze. “Verko sprong meteen op de kar. Vaak liggen school- en sportspullen thuis in de kast stof te vangen, terwijl ze heel wat andere kinderen en volwassenen gelukkig kunnen maken. Daarom is deze inzamelactie van sportmateriaal en -kledij zo belangrijk. De bedoeling is dat voetbalshorts, hesjes, pulls, zwemkledij, badmutsen, judopakken, turnpakken, tennisracketten, voetbalschoenen, scheenbeschermers en om het even welk ander sportmateriaal in goede staat kunnen worden binnengebracht bij de Kringloopwinkel. Verko doet de rest.”

Ook voorzitter van Verko Dirk Abbeloos is enthousiast. “Het is de bedoeling om hergebruik te stimuleren”, zegt hij. “‘Te klein’ is immers geen synoniem voor ‘versleten’.”

Info: www.dds-verko.be/verko.