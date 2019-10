Kraaiennest neemt afscheid: juf zedenleer Lieve gaat met pensioen Nele Dooms

25 oktober 2019

10u22 0

De leerlingen van gemeentelijke basisschool ‘t Kraaiennest in Grembergen hebben afscheid genomen van hun juf zedenleer, Lieve Vandemeerssche. Die gaat met pensioen, nadat ze jarenlang actief was in de Grembergse school. De kinderen vierden de geliefde juf met poëzie, muziek, dans en cadeautjes. “Dat is alles waar juf Lieve van houdt”, zegt leerkracht Leen Van Keer. “Zowel de leerlingen als de leerkrachten hadden vanalles voor haar in petto. Het afscheid werd dan ook voor iedereen een heel emotioneel moment. De hele school zal juf Lieve missen. Zij is een warm persoon en had altijd hele mooie, leuke en grappige verhalen voor ons klaar. De leerlingen genoten van haar lessen vol filosofie en verhalen. Wij wensen haar heel veel geluk in de toekomst en hopen haar nog vaak terug te zien.” Het afscheidsfeest werd overigens afgesloten met taart voor iedereen.