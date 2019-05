Kortsluiting waarschijnlijk oorzaak van appartementsbrand in Winningstraat Koen Baten

21 mei 2019

08u40 2

Bij de brand van afgelopen weekend in de Winningstraat in Sint-Gillis-Dendermonde was het niet de doos met boodschappen op het vuur die aan de oorzaak van de brand lag. De brand ontstond zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur op de eerste verdieping van het appartementsgebouw. Uit de eerste vaststellingen was er het vermoeden dat het vuur ontstaan zou zijn aan het kookvuur waar een ‘Curverbox’ op geplaatst was, maar bij uitgebreider onderzoek van een expert is de brandhaard mogelijk ontstaan aan een hoofdtelefoon die aan het opladen was. Dat laat de eigenaar van het pand zelf weten.

Het appartement is tijdelijk onbewoonbaar door de brand en de schade was aanzienlijk, maar niemand raakte gewond.