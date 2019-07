Korte stroompanne in stadscentrum door defect in hoogspanningskabel Koen Baten

14 juli 2019

13u27 0

De Grote Markt en verschillende straten in het centrum van Dendermonde hebben zaterdagavond rond 19 uur even zonder stroom gezeten nadat er een defect was in een hoogspanningskabel. Wat de oorzaak is van het defect is op dit moment niet duidelijk. Fluvius kwam ter plaatse om het probleem op te lossen en zorgde voor een herschakeling waardoor de bewoners al snel terug elektriciteit hadden. De maatschappij zal later nog bekijken wat het probleem veroorzaakt heeft en de nodige herstellingen uitvoeren. De hinder zal hierbij beperkt blijven.