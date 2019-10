Korpschef vrijgespoken voor vermeende pesterijen WHW

09u42 0 Dendermonde De Dendermondse korpschef Patrick Feys is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken voor beweerde pesterijen. De rechtbank oordeelde dat er te weinig bewijzen waren.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben in Brussel in de periode tussen 2012 en 2016. Feys was rond die tijd de chef van het interventiekorps waar de betrokken politieman – een hoofdinspecteur – deel van uitmaakte. De politieman zou op een gegeven moment zijn beklag hebben gedaan over rekeningen die niet bleken te kloppen. Hij beweerde dat er gesjoemeld werd met de benzine en lichtte zijn oversten in. Daarnaast trok hij ook nog eens aan de alarmbel bij de toenmalige commissaris-generaal Catherine De Bolle, en de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Hij kreeg echter nooit een reactie.

Volgens het slachtoffer werd hij hierop plots van alle taken ontheven en geïsoleerd. Zijn collega’s kregen het verbod om nog met hem te praten en luisterden gedwee. Uiteindelijk zou de politieman een stoel in het bezemkast hebben gekregen, waar hij moest gaan zitten “De oversten hadden hem nog wel één taak gegeven: de asbakken uitkuisen en kapotte lampen vervangen. Dat is wat hij deed”, beweerde een oud-collega. In 2016 vertrok hoofdcommissaris Feys in 2016 van Brussel naar Dendermonde.

De rechtbank sprak hem nu vrij bij gebrek aan bewijzen. Helemaal onverwacht komt deze vrijspraak niet. Eerder had het openbaar ministerie dit al gevorderd.