Korpschef Dendermonde vrijgesproken voor zogenaamde ‘pesterijen’ ten opzichte van collega Koen Baten

16 oktober 2019

09u52 0 Dendermonde Korpschef Patrick Feys is voor de rechtbank van Brussel vrijgesproken voor pesterijen ten opzichte van een collega. De agent uit Brussel, waar Feys toen zijn meerdere was, diende klacht in tegen de korpschef omdat hij zogezegd in een bezemkast opgesloten zat en geen computer kreeg om zijn werk te doen. De Brusselse rechtbank heeft hem nu volledig vrijgesproken voor de feiten. “Ik ben opgelucht over dit vonnis", zegt de korpschef.

Het arbeidsauditoraat had ook al om de vrijspraak van de huidige korpschef in Dendermonde gevraagd. En de rechtbank volgt nu deze raad. De korpschef van Dendermonde moet de volledig uitspraak nog inkijken, maar is opgelucht over het vonnis. “Ik ben natuurlijk tevreden”, zegt Feys. “Maar het is vooral belangrijk voor mijn naaste omgeving, mijn korps in Dendermonde en de stad Dendermonde dat we hier nu gewoon het werk kunnen verder zetten en dat de sereniteit kan terugkeren", klinkt het.

De agent die de zaak voor de rechtbank bracht was niet aanwezig in de rechtbank. Hij kan nog in beroep gaan tegen de vrijspraak, maar voorlopig is hier nog geen nieuws over.