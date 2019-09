Korfbalclub en bakker Sammy zorgen voor grootste appeltaart ooit gebakken in Ros Beiaardstad Nele Dooms

22 september 2019

11u26 24 Dendermonde De grootste appeltaart ooit gebakken in Dendermonde. Die is sinds zondagochtend een feit in Appels. Voor de stunt sloegen bakker Sammy van Malderen en Korfbalclub Appels de handen in elkaar. Het werd een “Appel(s)taart” van liefst 8 vierkante meter groot.

Meer dan duizend liefhebbers zullen bij de koffie zondagnamiddag een lekker stukje appeltaart eten. Allemaal haalden ze die af in de kantine van de Korfbalclub zondagochtend. Daar waren bakker Sammy Van Malderen en jongeren van de U19 al sinds 5 uur ‘s ochtends in de weer om een reuzegrote taart te maken. Een twintigtal personen was daarvoor aan de slag met onder andere appels schillen en snijden, bakkerscrème spuiten en bodems beleggen. Resultaat werd een appeltaart van liefst acht vierkante meter.

Het voorstel voor de stunt kwam van bakker Sammy Van Malderen, al 21 jaar in het vak met een goed draaiende ambachtelijke bakkerij aan de Zandstraat in Appels. “Indertijd op school realiseerden we met de leerlingen eens een appeltaart van 100 vierkante meter op de Heizel in Brussel”, legt hij uit. “Al een paar jaar speelde het idee in mijn hoofd om zelf ook nog eens een reuzegrote appeltaart te maken. Omdat mijn zoon bij de Korfbalclub Appels speelt, was de link met deze vereniging snel gelegd voor een samenwerking.”

De Korfbalclub ging meteen akkoord. “We waren sowieso op zoek naar initiatieven om geld in te zamelen”, zegt Yves Verschraegen. “In 2020 plannen we immers een korfbalkamp in Spanje en daar hangt een stevige prijskaartje aan vast. Normaal vinden onze kampen plaats in Nederland, maar in een jubileumjaar mag het wat meer zijn. Alleen moeten we daar dan ook wat extra voor verzamelen. Omdat alle ingrediënten voor de Appel(s)taart gesponsord werden, is de verkoop van de stukken alvast een flinke boost voor de club.”

Naast acht vierkante meter krokante bodem en tientallen liters banketbakkerscrème, werden ook 300 appelen, goed voor 60 kilogram, in de Reuze Appel(s)taart verwerkt. “25 kilogram daarvan gingen we in laatste instantie nog plukken in een boomgaard aan Eegene”, zegt Vershraege. “Dat was nodig omdat er plots veel meer bestellingen binnenliepen dan verwacht. We zijn overdonderd door het succes. Niet alleen superveel volk uit Appels bestelde en stuk, maar ook daarbuiten. In totaal verdelen we liefst 1.024 stukken taart. We danken dit succes ook aan de goede sfeer die binnen onze club heerst. Van jong tot oud is telkens positief en gemotiveerd om van elk initiatief een succes te maken.”

Topverkopers bleken Juanito Termonia, Yentl De Clippeleir en Lore De Clippeleir. Zij verkochten telkens bijna twintig taartjes voor vier personen aan familie, vrienden en sympathisanten. Daarvoor kregen ze een extra dikke pluim van de Korfbalclub. In de kantine van de Korfbalclub was het een hele voormiddag de zoete inval om appeltaart af te halen. Wie dat wilde, kon ook ter plaatse genieten van een stukje, samen met een tas koffie van ambachtelijke koffiebranderij Agostini uit Appels.