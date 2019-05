Kop-staartaanrijding op Ouburg in Mespelare Koen Baten

28 mei 2019

13u23 0 Dendermonde Op de Ouburg in Mespelare is een kop- staartaanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde in de richting van Aalst.

Het voertuig reed in op een Peugeot nadat de bestuurster aan het remmen was voor haar voorligger die het tankstation wilde oprijden. De bestuurder achter haar merkte dit mogelijks te laat op en kon door het natte wegdek niet meer tijdig remmen. Het eerste voertuig raakte licht beschadigd, maar het voertuig die de aanrijding veroorzaakte is zwaarder beschadigd en mogelijk perte totale. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Er kwam wat glas op de rijbaan dat opgeruimd werd door de politie. De verkeershinder bleef relatief beperkt.